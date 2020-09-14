В Москве начнется новый этап приема заявок на субсидии для обучения персонала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый этап приема заявок на получение субсидии для обучения сотрудников начнется в Москве с 15 сентября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Согласно условиям программы, предприятиям компенсируют до 95% расходов, что в пересчете на денежные средства достигает около 120 тысяч рублей на одного специалиста.
С апреля 2020 года финансовую помощь от государства можно получить на обучение сотрудников по всем профессиям из Общероссийского классификатора специальностей по образованию.
Как рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, за предыдущую заявочную кампанию в Москве одобрили 67 заявок на общую сумму 9,6 миллиона рублей.
"До конца года на эти цели планируется выделить более 40 миллионов рублей. Наибольшее число заявок поступило по таким направлениям профессиональной переподготовки, как "Наладчик аппаратного и программного обеспечения", "Экономика и бухгалтерский учет", "Основы авиастроения. Базовый курс", – уточнил эксперт.
Условия и перечень необходимых для получения субсидий документов размещены на портале cashback.moscow.business. На этом же сайте можно оставить заявку. Претендентов на получение выплат отбирает отраслевая комиссия по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере экспорта, инноваций и кадрового потенциала отраслей экономики.
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы на минувшей неделе открыл прием заявок на субсидии и гранты для городских экспортеров. По словам Алексея Фурсина, эксперты уже одобрили более 302 миллионов рублей субсидий и грантов по 141 заявке.
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