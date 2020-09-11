В Москве открыли прием заявок на субсидии и гранты для экспортеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы открыл прием заявок на субсидии и гранты для городских экспортеров. Он продлится с 15 сентября по 30 октября, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как рассказал глава департамента Алексей Фурсин, уже одобрено более 302 миллионов рублей субсидий и грантов по 141 заявке. По его словам, выплаты входят в тройку наиболее востребованных мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Экспортная субсидия позволяет покрыть до 100 процентов затрат на реализацию товаров, услуг или результатов интеллектуального труда за рубежом. Максимальный размер компенсации – три миллиона рублей.
В частности, можно возместить расходы на получение патентов и сертификацию продукции. В то же время размер грантов составляет 10 процентов от суммы исполненных контрактов на зарубежные поставки (но не более 10 миллионов рублей).
Заммэра столицы Наталья Сергунина ранее сообщила, что предприниматели также смогут получить компенсацию затрат на обучение персонала и субсидии для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса.
7 августа Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса.
До этого право на их оформление в городе имели малые и средние предприятия, которые заняты в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, а также ИТ-отрасли.
"Интервью": Алексей Фурсин – о поддержке бизнеса в Москве
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