Собянин расширил перечень получателей субсидий для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом глава города сообщил в блоге на своем персональном сайте.

Соответствующее решение приняли по результатам консультаций с предпринимательским сообществом. До этого право на их оформление в городе имели малые и средние предприятия, которые заняты в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, а также ИТ-отрасли.

Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.

В настоящий момент предприятия и индивидуальные предприниматели могут получить 13 видов субсидий из бюджета Москвы.

С момента начала работы программы "13 субсидий" в первой половине этого года заявки на их получение подали 4,2 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Одобрено 572 заявки на сумму более 700 миллионов рублей.

При этом на рассмотрении находится свыше тысячи заявок на сумму около 2,1 миллиарда рублей. В целях обеспечения эпидемиологической безопасности подачу документов на меры поддержки на 100% перевели в электронный вид, отметил мэр.

Столичным предпринимателям благодаря программе удалось выплатить заработную плату сотрудникам, погасить арендные платежи и кредиты а также расплатиться с контрагентами. Согласно предварительным оценкам, меры позволят сохранить либо создать более 50 тысяч рабочих мест в городе.

Сергей Собянин также отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП.

"Малый и средний бизнес – основа экономики Москвы. Более 776 тысяч небольших предприятий, которые дают работу 2,7 миллиона человек и формируют свыше 20% городского бюджета", – рассказал градоначальник.

Он отметил, что в период пандемии городские власти выделили на помощь предпринимателям несколько пакетов мер, общая стоимость которых составила 85 миллиардов рублей.