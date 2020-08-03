Экономист прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России снижает размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Экономический эксперт Антон Шабанов рассказал Москве 24, чем может быть полезна данная программа.

"Не думаю, что снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с текущих 20 до 15% как-то очень сильно повысит спрос на нее и она станет намного доступнее. Не стоит забывать, что предлагаемая мера – это реакция на те вызовы, которые приходят извне, то есть на ту экономическую ситуацию, где мы сейчас находимся", – делится Антон Шабанов.

По словам эксперта, у многих граждан с начала года, в основном пользующихся льготной ипотекой от государства, очень сильно упали реально располагаемые доходы. В результате снижение первоначального взноса приведет к выравниванию ипотеки с текущим рынком и с текущей экономической ситуацией, объясняет он.

"Упали доходы, упали и первоначальные взносы. С такой силой и динамикой на 5% не упали цены на сами квартиры, недвижимость. В итоге уменьшение первоначального взноса приведет к увеличению срока либо к тому, что в конечном счете заемщик выплатит больше, чем при первоначальном взносе в 20%", – отмечает Шабанов.

Он подчеркивает, что говорить о доступности ипотеки преждевременно. "Но те люди, которые находятся в безвыходной ситуации и им нужна срочно квартира, для них это хорошее и интересное предложение. Говорить об экономическом эффекте, который привлечет новых заемщиков или поможет текущим, не стоит", – резюмировал эксперт.

Ранее депутаты предложили уравнять ипотечные ставки на вторичное жилье и новостройки. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг считает, что сейчас темпы строительства не успевают за спросом, который сдерживается именно повышенными ставками на ипотеку.