В Госдуме предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5%

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил на год продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, она оказалась эффективной. "Проблем в экономике еще хватает, в строительной отрасли тоже. <...> На мой взгляд, можно было еще на год продлить действие этого инструмента для того, чтобы поддержать граждан и строительную отрасль", – заявил он на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в мае, она будет актуальна до 1 ноября. Низкая ставка действует в течение всего срока кредита.

Изначально максимальная сумма ипотеки составляла 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 миллиона рублей – в других регионах страны. Позднее Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей, в крупных городах – до 12 миллионов рублей. На реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей.

Россиян предупредили об опасностях ипотеки без первоначального взноса. По мнению экономистов, такой вид кредитования заставляет банки перестраховываться.

Например, выдавать деньги под залог не только того жилья, которое покупается в ипотеку, но и уже имеющегося. Это значит, что, если человек не платит, у него сначала изымают новую квартиру, продают, но если денег на покрытие всего долга не хватает, то могут отсудить старую.