В Госдуме предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5%

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил на год продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, сообщает Агентство "Москва".
По его словам, она оказалась эффективной. "Проблем в экономике еще хватает, в строительной отрасли тоже. <...> На мой взгляд, можно было еще на год продлить действие этого инструмента для того, чтобы поддержать граждан и строительную отрасль", – заявил он на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в мае, она будет актуальна до 1 ноября. Низкая ставка действует в течение всего срока кредита.
Изначально максимальная сумма ипотеки составляла 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 миллиона рублей – в других регионах страны. Позднее Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей, в крупных городах – до 12 миллионов рублей. На реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей.
Россиян предупредили об опасностях ипотеки без первоначального взноса. По мнению экономистов, такой вид кредитования заставляет банки перестраховываться.
Например, выдавать деньги под залог не только того жилья, которое покупается в ипотеку, но и уже имеющегося. Это значит, что, если человек не платит, у него сначала изымают новую квартиру, продают, но если денег на покрытие всего долга не хватает, то могут отсудить старую.
В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: