Путин предложил расширить льготную ипотечную программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил расширить льготную ипотеку под 6,5% годовых на жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах.

В Москве и Санкт-Петербурге предлагается расширить льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 миллионов.

Ранее президент РФ предложил запустить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорткласса по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов – в Москве и Санкт-Петербурге.

По его словам, на реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей. Путин также поручил подготовить комплекс мер, которые позволят облегчить строительным компаниям доступ к получению займов.