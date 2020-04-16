Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5% годовых

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорткласса, сообщает РИА Новости.
В частности, она будет подразумевать получение займа со ставкой в 6,5%. Инициативу глава государства внес на правительственном совещании по вопросам развития строительной отрасли.
"Можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорткласса по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов – в Москве и Санкт-Петербурге", — сказал президент.
На реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей. Оформить такой тип кредита можно будет до 1 ноября 2020 года, ставка сохранится на весь срок, уточнил глава государства.
Президент России также рассказал о субсидировании строительных компаний. Он поручил подготовить комплекс мер, которые позволят облегчить им доступ к получению займов.
"Предлагаю в этом случае также субсидировать процентную ставку, но подчеркну: такая помощь будет предоставлена компаниям, которые сохранят занятость. Подробные критерии на этот счет прошу определить правительство и как можно быстрее, до конца текущего месяца", – сообщил Путин.
Российский глава государства также поручил увеличить аванс по контрактам в инфраструктурном строительство с 30 до 50%. Помимо этого, Путин поручил до конца апреля начать реализацию программы по поддержке строительной отрасли.
"Знаю, что правительство уже определило объемы средств, которые предполагается направить на поддержку программы кредитования строительной отрасли. Это 12 миллиардов рублей. Прошу максимально быстро запустить этот механизм. Также до конца апреля", – заявил Путин.
Также на совещании вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что необходимо не допустить появления в стране обманутых дольщиков.
"Мы смотрели по жилищному строительству, это, конечно, важная отрасль. Около 5 миллионов работающих сотрудников и около 3-4 миллионов смежников, и, конечно, самые большие капиталовложения. И здесь ключевая задача – не допустить появления обманутых дольщиков", – подчеркнул Хуснуллин.
Он добавил, что ключевым моментом в препятствовании появлению подобной категории граждан является поддержка ипотеки. Путин в связи с этим предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей.
"Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы", – сообщил Путин.
Кроме того, президент России обратил внимание на проблему незавершенного строительства домов. Он отметил, что подобную ситуацию необходимо ликвидировать.
"Достроить незавершенные дома, тем самым не только обеспечить загрузкой строительную индустрию, но главное – помочь людям, чтобы тысячи семей смогли быстрее получить свое долгожданное жилье", – подчеркнул Путин.
Также глава российского государства заявил, что строительный комплекс в стране не останется без господдержки. Путин считает, что строительство должно стать одним из локомотивов роста в период восстановления экономики.
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