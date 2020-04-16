Путин пообещал поддержку строительному комплексу в РФ

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет оказана поддержка строительному комплексу в стране. Об этом глава государства рассказал на совещании по вопросам развития строительной отрасли, говорится на сайте Кремля.

"Также понимаю обеспокоенность компаний, занятых в крупных инфраструктурных проектах. Ведь им важно видеть перспективу, чтобы планировать свою работу, вдолгую планировать", – сказал Путин.

Президент отметил, что при восстановлении экономики стройка должна быть одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора.

Кроме того, Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5% годовых.

Недавно вице-мэр Москвы Владимир Ефимов оценил меры поддержки строительного бизнеса.