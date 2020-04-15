Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов оценил меры поддержки строительного бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов прокомментировал предложенные строительному бизнесу меры поддержки. Он счел их справедливыми, поскольку данная отрасль является ключевой для экономики столицы.

"Строительная отрасль является одной из ключевых для экономики Москвы и приносит в нее ежегодно в виде инвестиций более 800 миллиардов рублей, то есть порядка 40% всех инвестиций в мегаполис", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Ефимов отметил, что в основном строители обращались к властям с просьбой об отсрочках по платежам аренды, а также насчет отмены штрафов, что он счел обоснованным.

Ранее в Москве был утвержден третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.

Столичным инвесторам также разрешили отсрочку по платежам за изменение вида разрешенного использования участков за II квартал 2020 года. Уточнялось, что объем невнесенной платы составит порядка 5 миллиардов рублей.

15 апреля Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.

"Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства", – заявил президент РФ.

Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.