Столичные инвесторы получат отсрочки по платежам

Фото: depositphotos/mizar_219842

Столичным инвесторам разрешат отсрочку по платежам за изменение вида разрешенного использования участков за II квартал 2020 года. Объем невнесенной платы составит порядка 5 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

Он отметил, что в сложившейся ситуации на градостроительную сферу города накладывается серьезная финансовая нагрузка.

"Приняли решение перенести плату за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства за II квартал. Мера коснется 112 городских земельных участков общей площадью 320 гектаров, арендуемых инвесторами, и 27 участков площадью 104 гектара, находящихся в частной собственности", – приводит Агентство "Москва" слова Ефимова.

Отмечается, что вернуть отложенные выплаты предприниматели должны будут в срок до 31 декабря 2020 года.

По мнению главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, такое послабление даст возможность застройщикам избежать заморозки реализации проектов.

Ранее столичные власти утвердили третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса. В частности, сообщалось, что московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.