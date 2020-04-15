Собянин утвердил третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса

16:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Об этом мэр города написал на своем персональном сайте.
"Сегодня президент страны озвучил серьезные меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов", – заявил мэр столицы.
Владимир Путин дал поручение принять региональные меры.
"Что тоже абсолютно правильно, потому что в каждом регионе введены свои ограничительные меры и, конечно, есть свои особенности", – подчеркнул глава города.
Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки. В ее рамках власти планируют субсидировать процентную ставку на ранее взятые кредиты. Речь идет о кредитах, в которых предусмотрено до 6% годовых.
Что касается новых кредитов, то субсидия будет распространяться и на ставку до 8%.
Также столичные власти предварительно договорились со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Собянин отметил, что столичные власти будут готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП.
Кроме того, третий пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса включит в себя:
По его словам, в сложившейся ситуации на градостроительную сферу города накладывается серьезная финансовая нагрузка.
Ефимов также назвал меры поддержки, которые власти столицы предложили в отношении девелоперских компаний, справедливыми, учитывая ключевой для экономики города характер отрасли.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в свою очередь, отметил, что новые антикризисные меры правительства Москвы позволят снизить кредитную нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства.
15 апреля Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.
"Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства", – заявил президент РФ.
Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.
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