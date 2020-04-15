Собянин утвердил третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Об этом мэр города написал на своем персональном сайте.

"Сегодня президент страны озвучил серьезные меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов", – заявил мэр столицы.

Владимир Путин дал поручение принять региональные меры.

"Что тоже абсолютно правильно, потому что в каждом регионе введены свои ограничительные меры и, конечно, есть свои особенности", – подчеркнул глава города.

Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки. В ее рамках власти планируют субсидировать процентную ставку на ранее взятые кредиты. Речь идет о кредитах, в которых предусмотрено до 6% годовых.

Что касается новых кредитов, то субсидия будет распространяться и на ставку до 8%.

Также столичные власти предварительно договорились со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Собянин отметил, что столичные власти будут готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП.



Сергей Собянин мэр Москвы Для участия в кредитной программе правительство Москвы ставит предпринимателям фактически единственное условие – расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы.

Кроме того, третий пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса включит в себя:

Отсрочку уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года.

уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года.

Отсрочка распространяется на около 300 организаций . В них входят кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций. Получение компенсации налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года. Мера касается арендодателей , которые предоставляют помещения для размещения гостиниц.

, которые предоставляют помещения для размещения

Компенсация может быть получена при условии снижения арендной ставки не менее чем на 50%. Данные меры должны помочь около 1,4 тысячи столичных гостиниц. Получение компенсации в размере половины налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года.

налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года.

Выплаты получат собственники, которые используют недвижимость для организации работы в сферах торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела . Отсрочку платежей для строительного и девелоперского бизнеса за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

Отсрочку выкупных платежей II квартала до конца 2020 года для предпринимателей, которые ранее заключили договоры по выкупу недвижимости, арендованной у города.

Данную отсрочку получит около 3,3 тысячи владельцев предприятий.



Столичным инвесторам также разрешат отсрочку по платежам за изменение вида разрешенного использования участков за II квартал 2020 года. Объем невнесенной платы составит порядка 5 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

По его словам, в сложившейся ситуации на градостроительную сферу города накладывается серьезная финансовая нагрузка.

Ефимов также назвал меры поддержки, которые власти столицы предложили в отношении девелоперских компаний, справедливыми, учитывая ключевой для экономики города характер отрасли.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в свою очередь, отметил, что новые антикризисные меры правительства Москвы позволят снизить кредитную нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства.

15 апреля Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.

"Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства", – заявил президент РФ.

Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.