Власти Москвы направят 7 млрд рублей на поддержку потерявших работу горожан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство Москвы готово направить семь миллиардов рублей на поддержку потерявших работу горожан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

"На региональную выплату потерявшим работу будет направлено более семи миллиардов рублей, а на уже предложенные меры поддержки бизнеса – более 25 миллиардов рублей", – сообщил Ефимов.

Он подчеркнул, что эти меры включают в себя целый комплекс механизмов, направленных на поддержку граждан, которые потеряли работу, а также на помощь малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от кризиса отраслей.

По словам заммэра, у властей стоит первоочередная задача – это сохранить зарплату для граждан, которые трудятся удаленно и тем, кто остается дома из-за нерабочей недели до 30 апреля.

"В Москве на этой неделе работает небольшая часть предприятий, но многие не остановили работу, а переводят людей на удаленный формат, хотя все мы понимаем, насколько тяжело вести бизнес в этих условиях", – отметил Ефимов.

При этом он подчеркнул, что банки уже выдают бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат. На эти цели выделено 150 миллиардов рублей. В первую очередь денежные средства поступили в Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и "Открытие".

1 апреля в Москве утвердили второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него вошли субсидии для банков, позволяющие установить ставку по кредитам молодым компаниям не выше восьми процентов. Расширены меры поддержки внешнеторговой деятельности: появились субсидии на экспорт не только товаров, но и услуг, результатов интеллектуального труда.

До 1 мая в городе действует мораторий на проверки бизнеса. Владимир Ефимов пояснил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью граждан. Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии COVID-19. Оформить их можно на срок до 6 месяцев.

Информацию о возможных субсидиях можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20. Для предпринимателей также действует горячая линия по телефону +7 (495) 276-24-17. Кроме того, работает телеграм-канал.

