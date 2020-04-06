Власти РФ утвердили список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, для оказания первоочередной адресной поддержки. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень вошли:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

культура, организация досуга и развлечений;

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма;

гостиничный бизнес;

общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения;

деятельность по организации конференций и выставок;

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Сейчас список отраслей проходит доработку. Как ранее заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, в него может войти непродовольственная розница.

В Минэкономразвития поясняли, что, согласно поручению Владимира Путина, этим отраслям окажут помощь.

1 апреля в Москве утвердили второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него вошли субсидии для банков, позволяющие установить ставку по кредитам молодым компаниям не выше восьми процентов. Расширены меры поддержки внешнеторговой деятельности: появились субсидии на экспорт не только товаров, но и услуг, результатов интеллектуального труда.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что процедура банкротства будет бесплатной. Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии COVID-19. Оформить их можно на срок до 6 месяцев.

ЦБ РФ отменил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля. Снижается минимальный рейтинг кредитных организаций в контексте доступа к программе льготного рефинансирования. Условия предполагают, что банки могут получить кредиты под 4 процента с лимитом 500 миллиардов рублей.