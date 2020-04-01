Минфин РФ зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что министерство финансов РФ зарезервировало 1,4 триллиона рублей на борьбу с угрозой распространения коронавируса и антикризисные меры, что составляет 1,2% от российского ВВП.

Мишустин отметил, что работа по реализации задач, которые поставил президент России Владимир Путин, была проведена максимально оперативно.

"В течение суток мы сформировали необходимые изменения в законодательство и уже на следующий день – 26 марта – рассмотрели их на заседании правительства", – сказал Мишустин.

Социальная политика

В частности, он напомнил, что было принято решение об автоматическом продлении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Кроме того, больничные листы теперь должны оплачиваться в размере не менее одного минимального размера оплаты труда.

Минтруд РФ также поручил регионам продлить местные социальные выплаты. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что в настоящий момент готовятся ускоренные единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла. Он отметил, что их осуществят до конца апреля.

Также Мишустин напомнил, что правительство постановило повысить максимальный размер пособия по безработице до одного МРОТ. Он рассказал, что на реализацию постановления будет выделено около 30 миллиардов рублей. Кроме того, была облегчена процедура объявления банкротства для физических лиц.

Поддержка бизнеса

Мишустин отметил, что в России ввели мораторий на шесть месяцев на возбуждение дел о банкротстве в отношении предпринимателей. Это значит, что на этот период прекращается начисление штрафов. Кроме того, упрощена процедура заключения мировых соглашений по возникшим долгам.

Особое внимание уделили предприятиям малого и среднего бизнеса. В частности, вдвое снизили размер страховых взносов, если зарплата работника превышает МРОТ. Кроме того, для МСП предусмотрена полугодовая отсрочка по кредитным обязательствам. Это же касается и взыскания налогов, кроме НДС.

Мишустин оценил, что программа охватит кредитный портфель на сумму около 500 миллиардов рублей. Он также рассказал о мерах поддержки тех отраслей экономики, что больше всего пострадали от последствий пандемии коронавируса.

Так, до 1 мая не будут платить налоги предприятия общепита, бытовых услуг, туризма, спорта и культуры. В частности, отменен взнос в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Кроме того, правительство поддержит и авикомпании, выделив им 1,5 миллиарда рублей на эвакуацию людей с территории иностранных государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее второй пакет мер антикризисной поддержки предпринимателей утвердили в Москве. В частности, для малого и среднего бизнеса расширили доступ к получению кредитов и субсидий.