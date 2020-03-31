Профсоюзы поддержат бизнес и безработных в условиях карантина

Фото: depositphotos/mizar_219842
Конфедерация труда России предложила оплачивать период вынужденных нерабочих дней для работников, попавших под карантин и самоизоляцию, из средств Фонда социального страхования. Об этом сообщает RT.
"Речь идет о том, чтобы выплата заработной платы таким работникам осуществлялась не за счет предпринимателей, а за счет Фонда социального страхования, так же, как оплачиваются больничные листы", – объяснил глава объединения Борис Кравченко.
В заявлении исполкома КТР указано, что работодатели не смогут поддерживать неработающих сотрудников дольше одной недели. Все варианты продления данного формата режима самоизоляции обернутся массовыми увольнениями и даже разорением предприятий.
В Конфедерации труда России также предложили освободить от налогов малый бизнес. Эта инициатива направлена на поддержку предприятий, которые из-за ограничительных мер были вынуждены приостановить работу.
Еще одно предложение КТР касается трудящихся граждан, которые работают без оформления трудового договора. Эксперты предлагают выплачивать им пособие по безработице, базовый основной доход или обеспечение продуктами наряду с освобождением от оплаты ЖКХ.
Ранее стало известно, что компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней. Размер данной выплаты установлен на уровне 19,5 тысячи рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: