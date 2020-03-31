Профсоюзы поддержат бизнес и безработных в условиях карантина

Фото: depositphotos/mizar_219842

Конфедерация труда России предложила оплачивать период вынужденных нерабочих дней для работников, попавших под карантин и самоизоляцию, из средств Фонда социального страхования. Об этом сообщает RT.

"Речь идет о том, чтобы выплата заработной платы таким работникам осуществлялась не за счет предпринимателей, а за счет Фонда социального страхования, так же, как оплачиваются больничные листы", – объяснил глава объединения Борис Кравченко.

В заявлении исполкома КТР указано, что работодатели не смогут поддерживать неработающих сотрудников дольше одной недели. Все варианты продления данного формата режима самоизоляции обернутся массовыми увольнениями и даже разорением предприятий.

В Конфедерации труда России также предложили освободить от налогов малый бизнес. Эта инициатива направлена на поддержку предприятий, которые из-за ограничительных мер были вынуждены приостановить работу.

Еще одно предложение КТР касается трудящихся граждан, которые работают без оформления трудового договора. Эксперты предлагают выплачивать им пособие по безработице, базовый основной доход или обеспечение продуктами наряду с освобождением от оплаты ЖКХ.

Ранее стало известно, что компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней. Размер данной выплаты установлен на уровне 19,5 тысячи рублей.

