Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"На компенсацию в размере 19,5 тысячи рублей в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и работавшие не менее 60 дней в 2020 году. Тем, кто получил статус безработного до 31 марта, региональную компенсацию начислят автоматически, без заявлений", – заявили в центре.
На выплаты также смогут претендовать те, кто получил статус безработных в период режима самоизоляции и через 30 дней после его окончания. Материальную поддержку окажут и гражданам, ранее направленным на профобучение по направлению Центра занятости.
Чтобы оформить выплату, не потребуется обращаться в Центр занятости напрямую. Заявку предлагают подать удаленно, через сайт. При этом следует приложить паспорт, трудовую книжку, документ об образовании и справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Для соискателей с инвалидностью этот список дополнен ИПРА.
Жителям столицы, получающим пособие по безработице, произведут перерасчет средств. После последних распоряжений городских властей максимальный размер выплаты вырос до 12 тысяч.
С 30 марта в Москве действуют дополнительные меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, для всех москвичей вне зависимости от возраста установлен домашний режим самоизоляции. Необходимость совершения поездок на работу входит в перечень ситуаций, допускающих выход гражданина из квартиры.
В России на данный момент зафиксировано 2 337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 – в Москве. За весь период выписан 121 человек.
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