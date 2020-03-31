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Общество

12:37

Получающим пособие по безработице москвичам сделают перерасчет

общество город финансы

Фото: depositphotos/mizar_219842

Жителям столицы, получающим пособие по безработице, произведут перерасчет средств. Это связано с тем, что максимальный размер такой выплаты увеличился с 8 до 12 тысяч рублей, передает портал News.ru.

Отмечается, что в апреле всем гражданам данной категории выплатят пособие с учетом изменений.

"Получателям пособия, у которых размер пособия был ограничен максимальной величиной, будет произведен перерасчет с учетом нового установленного максимума", – говорится в сообщении.

В министерстве труда уточнили, что пособия по безработице выплачиваются тем гражданам, которые официально признаны безработными в службах занятости.

Ранее сообщалось, что за сутки за выплатами для безработных обратилось более 10 тысяч человек.

25 марта Владимир Путин выступил с предложением об увеличении пособия по безработице до 12 тысяч рублей. Президент обратил внимание, что в настоящий момент максимальное пособие по безработице достигает 8 тысяч рублей ежемесячно.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы безработным москвичам выплатили региональную компенсацию размером 19,5 тысячи рублей. Градоначальник отметил, что из-за сложившейся ситуации многие горожане останутся без работы.

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