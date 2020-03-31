Ракова: более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
За сутки за пособием по безработице в столице обратились уже 10 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что из-за ситуации с коронавирусом москвичи могут получить повышенную выплату в размере 19,5 тысячи рублей в месяц.
"Московский рынок труда – один из самых благоприятных в стране. Но мы понимаем, что непростая ситуация с эпидемией может создать трудности с поиском работы, могут начаться сокращения персонала в компаниях из индустрии сервиса. Именно поэтому мы приняли решение поддержать людей, ситуация у которых с работой изменилась из-за пандемии коронавируса", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.
На выплаты могут рассчитывать жители столицы, отработавшие в этом году как минимум 60 календарных дней. Компенсацию будут выплачивать с 1 апреля по 30 сентября.
Чтобы получить деньги, нужно обратиться в службу занятости "Моя работа" и официально зарегистрироваться в качестве безработного. Приходить никуда не надо: деньги начислят дистанционно.
Ракова заметила, что если человек уже находится на обучении как безработный и в силу объективных причин не может осваивать профессию дистанционно (например, если он учится по специальности водитель или электрик), ему также положена повышенная компенсация.
25 марта Владимир Путин выступил с предложением об увеличении пособия по безработице до 12 тысяч рублей. Президент обратил внимание, что в настоящий момент максимальное пособие по безработице достигает 8 тысяч рублей ежемесячно.
В свою очередь, Сергей Собянин распорядился, чтобы безработным москвичам выплатили региональную компенсацию размером 19,5 тысячи рублей. Мэр отметил, что из-за сложившейся ситуации многие горожане останутся без работы.
Накануне власти Москвы разъяснили, что в случае, если человек состоит на бирже труда, выплаты будут назначены автоматически. Звонить на горячую линию не следует. Региональная компенсация безработным гражданам, находящимся по состоянию на 31 марта 2020 года на учете в органах службы занятости города Москвы, устанавливается в беззаявительном порядке.
Претендовать на выплату такого пособия могут все, кто уже находится на учете в органах службы занятости города Москвы, а также те, кто встанет на учет в период объявленного режима самоизоляции или в течение 30 дней после прекращения указанного режима.
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