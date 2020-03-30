Москвичам дали ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом разъяснил жителям столицы основные аспекты, касающиеся ограничительных мер, введенных в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

В частности, москвичам рассказали, можно ли выехать из столицы в Подмосковье, а также пояснили, кто может претендовать на выплату пособия по безработице.

Как избежать столпотворения у дверей магазина, если внутрь будут пускать определенное количество человек?

Ответственными за соблюдение ограничительных мер являются хозяева торговых точек. Руководство магазинов обязано обеспечить, помимо дистанцирования внутри помещения, также и безопасную зону ожидания вне его. Таким образом, посетители смогут соблюдать социальную дистанцию во время ожидания своей очереди на вход в магазин.

Существует ли список организаций, которым разрешено работать во время режима самоизоляции?

В настоящее время в Москве закрыты развлекательные заведения, рестораны, кафе и салоны красоты. В обычном режиме работают исключительно продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, салоны связи, службы доставки и непродовольственные торговые точки, в которых можно приобрести товары первой необходимости. Помимо этого, продолжают работу городские службы, трудящиеся на благо жизнеобеспечения города.

Будут ли введены ограничения на вход в общественный транспорт?

Все виды общественного транспорта продолжают работать в штатном режиме. Также ограничения не распространяются на движение личного, служебного и специального транспорта.

Что такое спецпропуска и как их получить?

Спецпропуска необходимы для того, чтобы контролировать соблюдение гражданами режима самоизоляции. Порядок их введения пока не установлен. Все разъяснения будут сделаны в регламентирующем акте правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.

Можно ли в период самоизоляции передвигаться по городу на такси и как изменятся цены на проезд в таком транспорте?

Такси продолжает работу в обычном режиме. Стоимость поездок облагаться дополнительным регулированием не будет.

Нужно ли при выходе из дома брать с собой паспорт?

Все граждане Российской Федерации обязаны носить с собой документ, который может подтвердить их личность. В частности, таковым документом может быть как паспорт, так и военный билет, служебное удостоверение, вид на жительство и другие.

Как доказать, что ты проживаешь в конкретном доме, если ты снимаешь квартиру и не имеешь прописки по данному адресу?

Все разъяснения по данному вопросу будут включены в регламентирующий акт правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.

До какого числа действует карантин?

Режим повышенной готовности введен на территории города 5 марта 2020 года. Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома.

Можно ли приезжать в Москву?

Да, можно. Также не запрещается выезжать из столицы.

Нужно ли предупреждать о своих поездках за город?

Предупреждать никого не нужно до момента публикации регламентирующего акта правительства Москвы, который появится на портале mos.ru.

Можно ли передвигаться из Москвы в Московскую область?

Передвижения из Москвы в Московскую область и в обратном направлении не запрещены.

Есть ли законные основания ограничивать передвижение граждан в условиях необъявленной чрезвычайной ситуации или карантина?

Режим повышенной готовности на территории Москвы предусмотрен федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Соответствующий закон позволяет властям города вводить подобные ограничения в целях предотвращения распространения инфекции.

Необходимо ли вести ребенка в поликлинику для диагностирования состояния после лечения? Предусмотрены штрафы за подобные передвижения?

Штрафы не предусмотрены. Получение медицинской помощи является веским основанием для выхода из дома.

Что представляет собой "умная система контроля" и как она будет действовать?

Все разъяснения по данному вопросу будут содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы, который будет опубликован на mos.ru.

Можно ли выходить бегать на улицу при условии отсутствия контактов с другими людьми и соблюдения социальной дистанции?

Такого права не предоставляется. Выход на улицу без веской причины запрещен в целях предотвращения коронавирусной инфекции.

Можно ли выходить на спортивные площадки у дома для занятия спортом?

Нет, нельзя. Это обусловлено тем, что инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе и на тренажерах.

Как будут работать поликлиники?

Режим работы поликлиник не изменяется.

Можно ли выходить на улицу для прогулки с ребенком в коляске?

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции от таких прогулок следует воздержаться. Временно выход на улицу, в том числе и с детьми в колясках, запрещен.

Остановит ли меня полиция, если я еду на запланированный прием к врачу?

Нет, не остановит. Получение медицинской помощи является веским основанием для того, чтобы выйти из дома.

Как действовать пожилым жителям столицы, которые добираются до поликлиники на метро?

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в настоящее время следует соблюдать режим самоизоляции, особенно пожилым людям. В случае плохого самочувствия им рекомендуется вызывать врача на дом.

Как действовать тем, у кого родители остались в Москве или, наоборот, в Подмосковье? Как быть тем, кто работает в Москве, а живет в Московской области?

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в настоящее время следует соблюдать режим самоизоляции. Покидать место жительства для поездок на работу разрешается в том случае, если вы обязаны на нее ходить. Выезжать из Москвы или въезжать в нее не запрещается.

Как будут производиться выплаты по безработице?

В случае если человек состоит на бирже труда, выплаты будут назначены автоматически. Звонить на горячую линию не следует. Региональная компенсация безработным гражданам, находящимся по состоянию на 31 марта 2020 года на учете в органах службы занятости города Москвы, устанавливается в беззаявительном порядке.

Как будут проходить плановые операции пациентов с онкологическими заболеваниями?

Решение о проведении плановых операций принимает лечащий врач. На нем лежит ответственность за проведение медицинского вмешательства во время повышенной опасности заражения коронавирусом.

Как будет выявляться, что человек покинул дом по веской причине? Как доказать, что едешь на работу, в больницу или идешь в магазин за товарами первой необходимости?

Все разъяснения по данному вопросу будут содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как устанавливается сумма штрафа за нарушение карантина? В чей бюджет пойдут уплаченные средства?

Все разъяснения по данному вопросу будут содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.

Как поступать в случае запланированного переезда (на съемную квартиру или купленное жилье)? Является ли это нарушением режима самоизоляции?

Все разъяснения по данному вопросу будут содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Можно ли доставлять продукты родственникам на такси?

Нет, нельзя. Режим самоизоляции предполагает ограничение любых контактов людей друг с другом, даже между родственниками. Необходимые продукты можно заказать онлайн.

Если человек без работы давно, а встанет на учет только сейчас, может ли он претендовать на пособие по безработице?

Все, кто уже находится на учете в органах службы занятости города Москвы, а также те, кто встанет на учет в период объявленного режима самоизоляции или в течение 30 дней после прекращения указанного режима, могут претендовать на выплату такого пособия.

Может ли немосквич получить пособие по безработице?

Нет, не может. Пособие предусмотрено только для жителей столицы.

В России выявлено 302 случая заболевания коронавирусом за сутки

В воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Согласно им, квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

Президент России Владимир Путин назвал режим самоизоляции в Москве и Московской области оправданным. Глава государства заявил, что данная мера защитит граждан и позволит им сохранить жизнь и здоровье.

За последние сутки в России было выявлено еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходятся на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.