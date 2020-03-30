Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тысячи человек

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России число зараженных новой коронавирусной инфекцией возросло на 302. COVID-19 подтвердили в 35 регионах, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
В Москве зафиксировали 212 случаев, в Коми – 15, в Санкт-Петербурге – 8, в Подмосковье – 7, в Бурятии – 5, в Архангельской области – 4, в Белгородской, Кировской и Псковской областях, Адыгее и Дагестане – по 3, во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях, Кабардино-Балкарии и Республике Марий Эл – по 2. Также по 2 – в Пермском крае, Саратовской области, Челябинской области и Красноярском крае.
В Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской областях, в Калмыки, Ставропольском крае, Оренбургской области, Хакасии, в Алтайском крае, Иркутской и Новосибирской областях – по 1.
Таким образом, на сегодняшний день в 71 регионе страны зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выписаны по выздоровлении два человека – в Калининградской и Мурманской областях.
За весь период по стране выздоровело 66 человек. За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерли девять человек.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.
Такие же ограничения ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом по примеру Москвы и Московской области.
По его словам, инициативы мэра столицы и губернатора Подмосковья по ограничению передвижения граждан являются логичным продолжением политики президента и правительства. Он подчеркнул, что основная задача правительства – "работать на опережение и минимизировать распространение вируса".
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что почти 40% пациентов в Москве с коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет. Отмечалось, что доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ.
25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.
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