Мишустин поручил регионам проработать введение ограничений по примеру Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом по примеру Москвы и Московской области, сообщает РИА Новости.

По его словам, инициативы мэра столицы и губернатора Подмосковья по ограничению передвижения граждан являются логичным продолжением политики президента и правительства.

"Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", – заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что основная задача правительства – "работать на опережение и минимизировать распространение вируса".

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

Такие же ограничения ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что почти 40% пациентов в Москве с коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет. Отмечалось, что доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.