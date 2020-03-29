Оперштаб: почти 40% пациентов на ИВЛ в Москве моложе 40 лет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Почти 40% пациентов в Москве с коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ", – говорится в сообщении.

В Оперштабе также рассказали, что болезнь протекает в тяжелой форме как у пожилых людей, так и у граждан моложе 60 лет. Их доля от общего числа тяжелых больных составляет 45%.

Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Специалисты отмечают, что из них 46% зараженных в возрасте 35–64 лет. Количество инфицированных в возрасте от 18 до 34 лет составляет 33,5%. Около 15% – это люди старше 65 лет.

"5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса", – добавили в Оперштабе.

Оперативный штаб призывает москвичей серьезно отнестись к принятым в столице ограничениям и провести положенные дни дома. Специалисты также попросили родителей не отпускать ребенка на улицу. Они напомнили, что отмененные занятия в школах – это не повод находиться на улице.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

В России всего зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, всего выздоровели 64 человека.

