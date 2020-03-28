Собянин поблагодарил медиков за работу в условиях борьбы с COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил медиков столицы за работу по борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом он написал на личной странице в социальной сети.

"Всегда с огромным уважением относился к работе медиков, а сейчас просто восхищаюсь. Все – от санитаров до главных врачей – работают сверхурочно. Поликлиники усилили выездную службу. Подключились волонтеры – студенты медицинских вузов. Сообщество медсестер Москвы предложило свою помощь клинике Коммунарки, где больше всего заболевших коронавирусом", – написал градоначальник.

Собянин отметил комплексную работу всей городской системы здравоохранения. На данный момент большая нагрузка выпадает на бригады скорой помощи, которые берут анализы и доставляют пациентов с подозрением на COVID-19 в медучреждения.

Кроме того, в столице работает call-центр, дающий рекомендации по телефону, и аналитический штаб, проверяющий людей с высоким риском заражения.

Мэр Москвы поблагодарил столичных медработников и попросил горожан не покидать дома, чтобы не повышать риск заражения коронавирусом. Новые случаи инфицирования повысят нагрузку на систему здравоохранения столицы.

Ранее Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

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25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

За последние сутки в Российской Федерации подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявлено 114 новых заболевших.

