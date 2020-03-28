В России подтверждено 228 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За последние сутки в Российской Федерации подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в федеральном оперативном штабе по контролю за болезнью.

Новые инфицированные, на данный момент, выявлены в 26 регионах страны. Наибольшее количество случаев приходится на Москву – здесь COVID-19 диагностировали у 114 пациентов.

В Московской области, в то же время, выявлено 36 зараженных, в Санкт-Петербурге – 11.

Первые случаи заражения COVID-19 выявлены в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, а также Республике Адыгея, Республике Крым и Пермском крае.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 1 264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах.

За последние сутки 4 выздоровевших от коронавируса человека были выписаны из медицинских учреждений по: два из них находятся в Тверской области, по одному в Самарской и Томской областях. За весь период наблюдения были выписаны 49 человек.

Накануне в Москве был зафиксирован один летальный случай. Всего по РФ из-за COVID-19 скончались 4 человека.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Мэр Москвы ввел на этот период ограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.

Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

