В России подтверждено 228 новых случаев заражения коронавирусом

11:50
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
За последние сутки в Российской Федерации подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в федеральном оперативном штабе по контролю за болезнью.
Новые инфицированные, на данный момент, выявлены в 26 регионах страны. Наибольшее количество случаев приходится на Москву – здесь COVID-19 диагностировали у 114 пациентов.
В Московской области, в то же время, выявлено 36 зараженных, в Санкт-Петербурге – 11.
Первые случаи заражения COVID-19 выявлены в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, а также Республике Адыгея, Республике Крым и Пермском крае.
Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 1 264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах.
За последние сутки 4 выздоровевших от коронавируса человека были выписаны из медицинских учреждений по: два из них находятся в Тверской области, по одному в Самарской и Томской областях. За весь период наблюдения были выписаны 49 человек.
Накануне в Москве был зафиксирован один летальный случай. Всего по РФ из-за COVID-19 скончались 4 человека.
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Мэр Москвы ввел на этот период ограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.
Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
В ТиНАО идет круглосуточное строительство нового инфекционного центра
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