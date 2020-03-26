Собянин рассказал о временном ограничении работы ресторанов и парков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 28 марта по 5 апреля в столице введут дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Мэр напомнил, что Владимир Путин объявил предстоящую неделю нерабочей, призвав всех граждан побыть дома. По словам Собянина, эти семь нерабочих дней не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19.

"Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность", – объяснил он. Таким образом, в городе на семь дней вводятся следующие ограничения:

В столице приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. Им разрешено лишь обслуживать на вынос и удаленно доставлять готовые блюда.

и другие предприятия общественного питания. Им разрешено лишь обслуживать на вынос и удаленно доставлять готовые блюда.

Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов , а также продажи любых продовольственных товаров и отдельных видов товаров первой необходимости. Продуктовые магазины и аптеки будут работать без ограничений.

, а также продажи любых продовольственных товаров и отдельных видов товаров первой необходимости. Продуктовые магазины и аптеки будут работать без ограничений.

Временно закрываются для посещений ВДНХ, Парк имени Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

ВДНХ, Парк имени Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

Временно прекращается предоставление гражданам услуг, которые требуют личного присутствия человека (например, парикмахерских). Исключение из этого правила составляют медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги – все они по-прежнему будут доступны. Не будет ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки.

(например, парикмахерских). Исключение из этого правила составляют медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги – все они по-прежнему будут доступны. Не будет ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки.

Верующих москвичей просят воздержаться от посещения религиозных объектов .

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Временная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не касается студентов, которые трудятся или являются волонтерами.

Собянин подчеркнул, что введенные ограничения – беспрецедентные в современной истории Москвы и создадут неудобства для повседневной жизни москвичей. В то же время он заметил, что они необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавируса и уменьшить число заболевших.

В заключение мэр призвал россиян из других регионов временно воздержаться от поездок в столицу и не подвергать себя риску.

В России ввели ряд ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 3 апреля выходными, чтобы большинство россиян могли оставаться дома и меньше контактировать с другими людьми. Во время вынужденных каникул тем, кто работает, продолжат начислять заработную плату.

В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми, а также с людьми с хроническими заболеваниями. Он призвал их соблюдать домашний режим.

Медучреждения переведены на усиленный режим работы. На территории города запрещено проведение любых спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий. Прекращена работа кинотеатров, фитнес-клубов, ледовых катков, боулингов и бильярдных, аттракционов и аквапарков, а также дискотек, клубов и других развлекательных объектов.

Школьники до 14 апреля переведены на домашнее обучение. Также прекращены занятия в колледжах и университетах. На время карантина для школьников, студентов вузов и колледжей, а также жителей старше 65 лет отменяется бесплатный проезд в транспорте.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

