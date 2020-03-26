Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный парк "Зарядье" закрыли для посещения. Об этом сообщил его директор Иван Демидов.

"Друзья! Парк "Зарядье" закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи!", – написал он в Instagram.

Музей-заповедник "Коломенское-Измайлово-Люблино" ранее сообщил, что закроется с 26 марта.

Сергей Собянин указывал, что центральные парки Москвы также могут закрыть из-за коронавируса.

По словам мэра, все увеселительные заведения, рестораны и кафе приостановят работу в нерабочую неделю.

Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты.

Собянин рассказал о закрытии парков и кафе в Москве

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658 в России. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.