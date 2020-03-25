Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Татьяну Голикову.

Таким образом, за сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Случаи заражения зафиксировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тысяч человек.

В Оперативном штабе уточнили, что число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 290 до 410 человек.

По данным Минздрава, за последние сутки в Москве выписано 5 человек, в Нижнем Новгороде и Калиниграде – по одному. За весь период по России выписано 29 граждан.

Количество заразившихся коронавирусом в мире удвоилось за шесть дней

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.

Ранее столичные власти утвердили алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, в домашних условиях.

Согласно документу, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание.

Также департамент здравоохранения Москвы рекомендовал пить больше жидкости, использовать жаропонижающие и парацетамол.