Депздрав назвал препараты для лечения COVID-19 на дому

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Фото: depositphotos/strelok
Департамент здравоохранения Москвы установил алгоритм лечения больных коронавирусом в домашних условиях при легком течении заболевания.
В частности, пациентам рекомендовали пить больше жидкости и использовать жаропонижающие. В качестве основного препарата назначен парацетамол.
Кроме того, "лопинавир + ритонавир". Это комбинированный противовирусный препарат, который обычно назначают при лечении ВИЧ/СПИДа.
Отмечается, что курс лечения будет считаться завершенным, если результаты двух тестирований на COVID-19 с разницей в двое суток, будут отрицательными.
Ранее сообщалось, что пациент проходит лечение дома при температуре ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание.
В московских аптеках выросли продажи жаропонижающих
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
Пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.
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