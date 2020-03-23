Собянин: соцработники помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств

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Соцработники помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств. Об этом Сергей Собянин написал в понедельник, 23 марта, в блоге на своем персональном сайте.

"В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону +7 (495) 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры", – объявил градоначальник.

Собянин уточнил, что по данному номеру также можно обратиться за доставкой бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

Мэр Москвы также попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми.

"Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми. Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет", – объяснил мэр.

Ранее Сергей Собянин попросил москвичей пожилого возраста соблюдать домашний режим. Москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, являются уязвимой группой по COVID-19. Глава города также поручил выделить пожилым москвичам матпомощь из-за эпидемии.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.

В Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что все новые заразившиеся коронавирусом находятся в Москве, они посещали неблагополучные по инфекции страны. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

