Льготы в транспорте отменены для учеников на время закрытия столичных школ

Никита Симонов/Москва 24
В период закрытия школ льготный проезд для школьников столицы в общественном транспорте был отменен. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников. Начиная с 5 класса. Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу", – следует из обращения главы города к жителям. По его словам, соцкарты и транспортное приложение у учащихся временно блокируются.
Собянин отметил, что деньги, которые были оплачены за проезд, не пропадут, так как их перенесут.
Помимо того, мэр Москвы рассказал, что дети, у которых есть право на бесплатное питание в учреждениях, получат продуктовый набор. Меры необходимы для поддержки малообеспеченных семей.
С 21 марта по 12 апреля перестали функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Меры необходимы для профилактики коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19. В мире заражено уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось. В России, согласно последним данным, 438 заболевших. В Москве заболевание подтвердили у 262 человек.
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