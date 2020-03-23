С переходом на удаленку число утечек вырастет вдвое – эксперты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель аналитического центра Владимир Ульянов рассказал, что после перехода сотрудников на удаленную работу может произойти утечка информации.

По его словам, не исключается двукратный рост кражи корпоративной информации, сообщает газета "Известия".

Ульянов объясняет, главная опасность связана с тем, что персонал компании после перехода на надомную работу, получает больше возможностей для похищения информации.

Так, украсть корпоративные данные работодателя больше шансов, так как дома отсутствуют камеры наблюдения и контроль со стороны коллег. При этом не спасут специальные программы, установленные на компьютерах, подчеркнул IT-специалист.

Для того чтобы минимизировать риски, помогут VPN-каналы.

"Если использовать современные средства удаленной работы, например VPN-каналы, можно вполне безопасно подключаться к внутренней сети компании и не переживать за возникшие атаки", – подчеркнул руководитель аналитического центра Zecurion.

Помимо того, перед уходом на удаленку рекомендуется обновить ПО, установить антивирусы, а также проверить права доступа сотрудников. Менять офис на дом начали в связи с распространением коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19. В мире заражено уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось.

В России, согласно последним данным, 438 заболевших.

В Москве 16 марта усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Среди них – ограничения на мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут работать школы и учреждения дополнительного образования.