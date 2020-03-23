Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, электроэнергия, тепло и вода подаются в соответствии с графиками. Бирюков напомнил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все службы комплекса городского хозяйства переведены на режим повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо- и электроснабжения.
Сотрудники комплекса делают все для того, чтобы город функционировал в обычном режиме, уточнил заммэра. Он добавил, что аварийные подразделения постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и способны оперативно решить любую нештатную ситуацию.
Помимо этого, в столице продолжаются плановые работы по капитальному и текущему ремонту, благоустройству, контролю за экологической обстановкой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.
В России, по последним данным, 367 заболевших. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
В Москве выявили еще 54 случая заражения коронавирусом
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