Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, электроэнергия, тепло и вода подаются в соответствии с графиками. Бирюков напомнил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все службы комплекса городского хозяйства переведены на режим повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо- и электроснабжения.

Сотрудники комплекса делают все для того, чтобы город функционировал в обычном режиме, уточнил заммэра. Он добавил, что аварийные подразделения постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и способны оперативно решить любую нештатную ситуацию.

Помимо этого, в столице продолжаются плановые работы по капитальному и текущему ремонту, благоустройству, контролю за экологической обстановкой.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

В России, по последним данным, 367 заболевших. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

