Ученые назвали оптимальную температуру для распространения коронавируса

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Специалисты из китайского университета Сунь Ятсена изучили особенности распространения вызываемой вирусом SARS-CoV-2 инфекции COVID-19 и пришли к выводу, что для передачи патогена идеально подходят влажность 35–50% и температура от 5 до 8,72 градуса тепла, сообщает газета "Известия".

Ученые проанализировали данные за период с 20 января по 4 февраля 2020 года, когда в КНР и еще 26 странах мира было зарегистрировано 24 тысячи 139 подтвержденных случаев заболевания.

Выходцами из провинции Хубэй оказались 68,01% пациентов. Специалисты учитывали инкубационный период SARS-CoV-2 и постепенно вводившиеся в разных городах карантинные меры.

Как показало исследование, активность коронавируса резко идет на спад при температуре больше 8,72 градусов. Более того, при 30 градусах тепла его инфекционная скорость приравнивается к нулю.

Специалисты подчеркивают, что в средней полосе России рано наступившая весна может создать практически идеальные условия для распространения патогена.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Речь идет о сотруднице филиппинской миссии.

Коронавирусом заразился защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Его партнера по команде Криштиану Роналду поместили на карантин. Также заражен главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета. Игроки основной команды и тренерский штаб будут находиться на карантине, а тренировочный центр закрыт.

Кроме того, коронавирус выявили у американского актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон. Он написал в Twitter, что находится в Австралии. По его словам, пара почувствовала себя немного уставшей и простудившейся. Также у них появилась боль в теле и озноб. После этого Хэнкс и Уилсон сдали анализы, которые указали на коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.