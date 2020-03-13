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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости. Речь идет о сотруднице филиппинской миссии.

По данным ООН, зараженная контактировала с двумя дипломатами из другой страны, однако, из какой именно, не уточняется.

"Делегат приходила в штаб-квартиру 9 марта примерно на 30 минут в середине дня, она посещала только одну переговорную комнату, где с того моменты была трижды сделана уборка", – рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Постпредство Филиппин закрыто, все его сотрудники отправлены на добровольный карантин.

Коронавирусом заразился защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Его партнера по команде Криштиану Роналду поместили на карантин. Также заражен главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета. Игроки основной команды и тренерский штаб будут находиться на карантине, а тренировочный центр закрыт.

Кроме того, коронавирусом заразился американский актер Том Хэнкс вместе с женой Ритой Уилсон. Он написал в Twitter, что находится в Австралии. По его словам, пара почувствовала себя немного уставшей и простудившейся. Также у них появилась боль в теле и озноб. После этого Хэнкс и Уилсон сдали анализы, которые указали на коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.

Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал точку зрения о том, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан ранее говорил, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.