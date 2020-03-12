Актер Том Хэнкс заразился коронавирусом

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Американский актер Том Хэнкс рассказал, что он вместе с женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом.

Он написал в Twitter, что находится в Австралии. По его словам, пара почувствовала себя немного уставшей и простудившейся.

Также у них появилась боль в теле и озноб. После этого Хэнкс и Уилсон сдали анализы, которые указали на коронавирус.

Хэнкс известен зрителям по фильмам "Большой", "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой" и многим другим.

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.

Согласно последней информации, в Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов.

При этом выздоровели 59,9 тысячи человек, зараженными остаются 80,7 тысячи. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерли.