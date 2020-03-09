УЕФА запретил рукопожатия из-за коронавируса

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса отменил в играх под эгидой организации предматчевые рукопожатия.

Как сообщает пресс-служба организации, решение принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "по минимизации возможностей передачи коронавируса".

6 марта в министерстве спорта выступили с предложением о введении особого порядка карантина для тех российских спортсменов, которые возвращаются из-за рубежа.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3119, излечилось более 58 тысяч человек.