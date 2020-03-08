Лыжник Ларьков с повышенной температурой покидает этап Кубка мира в Норвегии

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Российский лыжник Андрей Ларьков прекращает участие на этапе Кубка мира в Норвегии. Это связано с его состоянием здоровье, передает РИА Новости.

Отмечается, что у спортсмена поднялась температура. В связи с этим он выбывает из гонки.

Известно, что по прибытии в Москву он пройдет карантин. Кроме того, у Ларькова возьмут анализы на коронавирус.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по биатлону Александр Логинов снялся с гонки с общего старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Уточнялось, что спортсмен почувствовал недомогание.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

Согласно последним данным, число жертв уханьской пневмонии в Китае достигло 3097 человек, за сутки умерли 27 граждан, выздоровели 1661.

5 марта Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В таком режиме находятся поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города.

Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.