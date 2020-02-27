Провериться на коронавирус в Москве можно только по направлению врача

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сдать анализ на коронавирус COVID-19 в Москве можно только по направлению от лечащего врача. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что при первых признаках заражения коронавирусом необходимо немедленно обратиться к медикам, которые направят на сдачу определенных анализов.

Специалисты рекомендуют обратить особое внимание на свое самочувствие тем, кто посещал страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировал с людьми, которые там побывали. Если в течение 14 дней обнаруживаются симптомы ОРВИ, нужно вызвать врача или прийти на прием и сообщить специалисту о возможном контакте с инфекцией.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии.

Из-за распространения коронавируса в России продлили введенные ранее ограничения до 1 апреля. Кроме того, обсуждается возможность перевода студентов из КНР в российских вузах на дистанционное обучение.