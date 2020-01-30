ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией

30 января, 22:49
Фото: AP Photo/Patrick Ngugi
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщает РИА Новости.
Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.
30 января Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Это сделано в качестве одной из мер по борьбе с распространением нового вируса.
Затем в МИД РФ сообщили о временном прекращении оформления электронных виз гражданам Китая для въезда в страну. Компания "Аэрофлот" продлила период возврата и переоформления билетов на рейсы в/из Китая без штрафных санкций. Пассажиры могут сдать билеты до 29 февраля.
В РЖД заявили, что движение пассажирских поездов в Китай временно отменено за исключением маршрута Москва – Пекин.
Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV, была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло почти 8 тысяч.
К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России об инфицированных на данный момент неизвестно.
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