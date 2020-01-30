Что нужно знать о коронавирусе: ответы специалистов на вопросы москвичей

Эпидемия коронавируса захватывает все новые страны, и россияне стали серьезно задумываться над тем, как обезопасить себя от страшного вируса. Москва 24 спросила жителей столицы, какие вопросы о коронавирусе волнуют их больше всего. Читайте ответы экспертов в нашем материале.
Не придет ли в Москву коронавирус?
В столице коронавирус потенциально ожидается к середине февраля. Такое предположение сделал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов. Среди факторов Чуланов называет способность передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, граничащих с Россией, а также высокий темп прироста заболеваемости.
При этом заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров заверил, что, несмотря на то, что риск завоза в Россию коронавируса есть, "никакой эпидемии не случится".
В Москве и России в целом сейчас делается все возможное для того, чтобы не дать распространиться эпидемии на территории нашей страны. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке.
А уже прибывших к нам из Китая сейчас в обязательном порядке обследуют при помощи тепловизора. Помимо этого, жителей КНР дополнительно обследуют в отелях, куда они прибыли. Для этого сформировали специальные бригады врачей.
Какие меры принимают жители Китая, чтобы не заболеть?
Наша соотечественница София Костикова, проживающая в Китае, рассказала о том, что все местные жители выполняют рекомендованные местным Минздравом правила. Они ходят в масках, тщательно моют руки и следят за гигиеной. Во многих торговых центрах на входе у посетителей проверяют температуру, а в каждом кафе есть спирт для стерилизации рук.
Также София добавила, что в городе Харбин, где она проживает, нет дефицита масок. Попасть на прием к врачу – тоже не проблема с учетом того, что многие медики вышли на работу с новогодних каникул раньше, чем планировалось. "Перед визитом в больницу можно проконсультироваться с врачом по телефону или онлайн. Он решит, нужно ли с такими симптомами идти в поликлинику или можно ограничиться медикаментами и остаться дома", – рассказала София.
При наличии кашля и лихорадки – признаков коронавируса – людям рекомендуют обращаться сразу в инфекционное отделение, а не в общую больницу, чтобы не создавать риск для окружающих.
Каким путем передается коронавирус?
"В первую очередь мы говорим о передаче воздушно-капельным путем, – говорит главврач медицинской клиники, терапевт Татьяна Романенко. – При чихании и дыхании человек выделяет частички воздуха, где могут содержаться вирусные частицы".
Другой способ – контактно-бытовой. Зараженный коронавирусом человек может просто пройти мимо вас и чихнуть или взяться за ручку двери, за которую потом возьметесь вы.
Романенко также отметила, что в этом случае в опасности оказываются и те, кто был рядом, и те, кто даже не контактировал с больным человеком.
Как отличить коронавирус от ОРВИ?
Отличить обычное ОРВИ или другой вирус от коронавируса человеку довольно сложно, потому что в самом начале заболевания симптомы могут быть одинаковые. Но по некоторым признакам коронавирус обнаружить можно.
Нужно обращать особое внимание на эти симптомы после контакта с заболевшими или сильного переохлаждения. "Важно не отказываться от госпитализации. Если это пневмония не коронавирусной природы, то это очень опасное состояние", – подчеркивает Викулов.
Среди других симптомов терапевт Романенко отмечает слабость, подташнивание, жидкий стул. Все эти случаи были описаны китайскими врачами, работающими с заболевшими коронавирусом.
При любых симптомах сразу обращайтесь к врачу. Сейчас уже создана технология, позволяющая за час после поступления материала в лабораторию определить наличие коронавируса в организме человека. Заболеванию больше подвержены пожилые люди, в особенности отягощенные хроническими заболеваниями.
Как защитить себя от коронавируса?
Минздрав РФ рекомендовал использовать для профилактики и лечения коронавируса препараты "Рибавирин", "Интерферон-бета-1b" и "Ритонавир".
Клинический вирусолог Георгий Викулов рассказал, что "Рибавирин" – это старый препарат, который давно применялся при гриппозной инфекции. "Он достаточно токсичен при системных применениях и при приеме внутрь не очень хорошо переносится людьми, – говорит эксперт. – Сейчас появились более современные препараты с направленным этиотропным действием, поэтому рибавирин практически не используется широко в клинической практике".
Также эксперты рекомендовали тщательно мыть руки и лицо после прихода с улицы. И отметили, что посылок из Китая бояться не стоит, а кварцевание может помочь как средство профилактики.
"Прямо и сейчас": коронавирус выявили во всех регионах Китая