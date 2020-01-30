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Москва 24

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Общество

30 января, 19:53

Что нужно знать о коронавирусе: ответы специалистов на вопросы москвичей

общество эксклюзив

Эпидемия коронавируса захватывает все новые страны, и россияне стали серьезно задумываться над тем, как обезопасить себя от страшного вируса. Москва 24 спросила жителей столицы, какие вопросы о коронавирусе волнуют их больше всего. Читайте ответы экспертов в нашем материале.

Не придет ли в Москву коронавирус?

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

В столице коронавирус потенциально ожидается к середине февраля. Такое предположение сделал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов. Среди факторов Чуланов называет способность передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, граничащих с Россией, а также высокий темп прироста заболеваемости.

При этом заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров заверил, что, несмотря на то, что риск завоза в Россию коронавируса есть, "никакой эпидемии не случится".

В Москве и России в целом сейчас делается все возможное для того, чтобы не дать распространиться эпидемии на территории нашей страны. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке.

А уже прибывших к нам из Китая сейчас в обязательном порядке обследуют при помощи тепловизора. Помимо этого, жителей КНР дополнительно обследуют в отелях, куда они прибыли. Для этого сформировали специальные бригады врачей.

Какие меры принимают жители Китая, чтобы не заболеть?

Фото: AP/Mark Schiefelbein

Наша соотечественница София Костикова, проживающая в Китае, рассказала о том, что все местные жители выполняют рекомендованные местным Минздравом правила. Они ходят в масках, тщательно моют руки и следят за гигиеной. Во многих торговых центрах на входе у посетителей проверяют температуру, а в каждом кафе есть спирт для стерилизации рук.

Большинство людей старается не выходить без надобности из дома. Это считается самой эффективной мерой, особенно важно не выходить в места больших скоплений людей.
София Костикова
жительница Китая

Также София добавила, что в городе Харбин, где она проживает, нет дефицита масок. Попасть на прием к врачу – тоже не проблема с учетом того, что многие медики вышли на работу с новогодних каникул раньше, чем планировалось. "Перед визитом в больницу можно проконсультироваться с врачом по телефону или онлайн. Он решит, нужно ли с такими симптомами идти в поликлинику или можно ограничиться медикаментами и остаться дома", – рассказала София.

При наличии кашля и лихорадки – признаков коронавируса – людям рекомендуют обращаться сразу в инфекционное отделение, а не в общую больницу, чтобы не создавать риск для окружающих.

Каким путем передается коронавирус?

"В первую очередь мы говорим о передаче воздушно-капельным путем, – говорит главврач медицинской клиники, терапевт Татьяна Романенко. – При чихании и дыхании человек выделяет частички воздуха, где могут содержаться вирусные частицы".

Другой способ – контактно-бытовой. Зараженный коронавирусом человек может просто пройти мимо вас и чихнуть или взяться за ручку двери, за которую потом возьметесь вы.

Вы взялись рукой за ручку двери, потом потерли нос, потрогали глаз – вы можете заразиться.
Татьяна Романенко
главврач медицинской клиники, терапевт

Романенко также отметила, что в этом случае в опасности оказываются и те, кто был рядом, и те, кто даже не контактировал с больным человеком.

Как отличить коронавирус от ОРВИ?

Фото: Москва 24/Александр Авилов


Отличить обычное ОРВИ или другой вирус от коронавируса человеку довольно сложно, потому что в самом начале заболевания симптомы могут быть одинаковые. Но по некоторым признакам коронавирус обнаружить можно.

Есть некоторые грозные признаки: резкая одышка, которая нарастает, температура, которая не снижается стандартными препаратами, выраженная интоксикация. Особенно когда это развивается очень быстро.
Георгий Викулов
клинический вирусолог

Нужно обращать особое внимание на эти симптомы после контакта с заболевшими или сильного переохлаждения. "Важно не отказываться от госпитализации. Если это пневмония не коронавирусной природы, то это очень опасное состояние", – подчеркивает Викулов.

Среди других симптомов терапевт Романенко отмечает слабость, подташнивание, жидкий стул. Все эти случаи были описаны китайскими врачами, работающими с заболевшими коронавирусом.

Любое ухудшение самочувствия – это повод обратиться к врачу. Он сделает мазок из носа и определит наличие вируса на слизистой, тогда можно будет поставить диагноз.
Татьяна Романенко
главврач медицинской клиники, терапевт

При любых симптомах сразу обращайтесь к врачу. Сейчас уже создана технология, позволяющая за час после поступления материала в лабораторию определить наличие коронавируса в организме человека. Заболеванию больше подвержены пожилые люди, в особенности отягощенные хроническими заболеваниями.

Как защитить себя от коронавируса?

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Минздрав РФ рекомендовал использовать для профилактики и лечения коронавируса препараты "Рибавирин", "Интерферон-бета-1b" и "Ритонавир".
Клинический вирусолог Георгий Викулов рассказал, что "Рибавирин" – это старый препарат, который давно применялся при гриппозной инфекции. "Он достаточно токсичен при системных применениях и при приеме внутрь не очень хорошо переносится людьми, – говорит эксперт. – Сейчас появились более современные препараты с направленным этиотропным действием, поэтому рибавирин практически не используется широко в клинической практике".

В силу того что "Рибавирин" и "Интерферон" имеют широкий спектр действия, в случае малоизученных инфекций они были рекомендованы Минздравом для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.
Георгий Викулов
клинический вирусолог


Также эксперты рекомендовали тщательно мыть руки и лицо после прихода с улицы. И отметили, что посылок из Китая бояться не стоит, а кварцевание может помочь как средство профилактики.

"Прямо и сейчас": коронавирус выявили во всех регионах Китая

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Лоскутникова Наталья

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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