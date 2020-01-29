Эксперт назвал срок появления коронавируса в России

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Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV "следует считать высоким". Об этом говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.

По мнению эксперта, штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале, пишет РБК со ссылкой на доклад.

Среди факторов Чуланов называет способность передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, граничащих с Россией, а также высокий темп прироста заболеваемости.

Как предполагает автор доклада, способствовать распространению вируса в значительной степени мог китайский Новый год (25 января) из-за миграции населения.

При этом заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров заверил, что риск завоза в Россию коронавируса есть, тем не менее "никакой эпидемии не случится".

В то же время глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что страна продолжит обеспечивать безопасность и здоровье находящихся в стране иностранных граждан на фоне вспышки коронавируса, передает РИА Новости.

Как сообщило в "Вконтакте" посольство РФ в Пекине, по меньшей мере 177 российских граждан находятся на территории центральной китайской провинции Хубэй, где зафиксировано наибольшее число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.

Ранее Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.

Для профилактики коронавируса ведомство выпустило рекомендации для граждан. Рекомендуется пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и мыть руки перед едой, а также после посещения многолюдных мест.