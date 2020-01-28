В Воронеже госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

В Воронеже обследуют двоих человек с подозрением на коронавирус

В Воронеже двух человек госпитализировали с признаками ОРВИ после поездки в Китай. Состояние одного из пациентов оценивается как удовлетворительное, второго – средней тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента здравоохранения Воронежской области Александра Щукина.

При госпитализации 55-летней женщины и 35-летнего мужчины использовались специальные средства противоэпидемической защиты: специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль и соответствующая экипировка медработников.

У заболевших взяли четыре анализа, в том числе для исключения коронавируса, направив их также в Москву и Новосибирск. Сейчас пациенты находятся в инфекционном отделении Воронежской областной детской клинической больницы № 2, где есть боксы, препятствующие распространению инфекции.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

На данный момент в Китае новым типом пневмонии заражено более 4,5 тысячи человек. Более 100 человек погибло. 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Ранее сообщалось, что группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против коронавируса. Однако начать ее использовать можно будет только после клинических испытаний, которые займут месяцы.