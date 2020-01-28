Исследователи из Гонконга разработали вакцину против коронавируса

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Группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против коронавируса. Однако начать ее использовать можно будет только после клинических испытаний, сообщает "Интерфакс".

По словам исследователей, тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году. После чего вакцина поступит в массовое производство.

Разработку вакцины против коронавируса ведут также в центральной части Китая и в США.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 4,5 тысячи человек. Более 100 человек погибло. 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламу препарата "Арбидол", в которой утверждается его эффективность против коронавируса.

В ведомстве уточняют, что в инструкции к лекарству допускается возможность его использования в борьбе с коронавирусами, однако утверждение о лечении коронавируса 2019-nCoV требует дополнительной проверки.