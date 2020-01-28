Посольство Китая в Дании потребовало извинений за карикатуру на коронавирус

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Посольство Китая в Дании потребовало извинений от датского издания Jyllands-Posten за карикатуру про коронавирус, пишет датское издание Politiken.

На рисунке изображен китайский флаг с вирусными частицами вместо звезд. В посольстве заявили, что карикатура вышла за пределы этических границ свободы слова и оскорбила Китай и обидела чувства китайского народа.

Художник Нильс Бо Бойсен, нарисовавший карикатуру, от комментариев отказался. Редактор Jyllands-Posten Якоб Нибро заявил, что издание не хотело оскорбить Китай, но отказался приносить извинения.

"Этот рисунок, в отличие от многих других карикатур, отражает состояние мира прямо сейчас", – пояснил Нибро.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

На данный момент новым типом пневмонии в Китае заражено более 4 тысяч человек. Более 100 человек погибло. 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Ведущие онлайн-агрегаторы бронирования Китая отключили сервис по заказу билетов на зарубежные направления до 9 февраля.

На данный момент в Китае остается более 5,6 тысячи организованных туристов из России. Большинство туристов возвращаются согласно купленным билетам.