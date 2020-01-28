В Китае остается более 5,6 тысячи российских туристов

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На данный момент в Китае остается более 5,6 тысячи организованных туристов из России, сообщает пресс-служба Ростуризма. Сегодня крупнейшие туроператоры организовывают только возвратные рейсы из Китая.

Отмечается, что большинство туристов возвращаются согласно купленным билетам, а те туристы, которые решили прекратить отдых, могут досрочно вернуться на чартерах туроператоров. Все организованные туристы вернутся на родину до 4 февраля.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале. В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 4,5 тысячи человек. Более 100 человек погибло. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Посольство России в Китае выясняет возможность и порядок выезда соотечественников из провинции Хубэй. Китайские власти ограничили передвижение на ее территории из-за распространения коронавируса.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма рассказал ИА "НСН", что для туристов, выезжающих за рубеж, публикуется информация на сайте министерства иностранных дел. По его словам, там оперативно отображаются все необходимые сведения по обстановке в стране, публикуются рекомендации.

Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Меры по предупреждению распространения болезней принимают в РЖД.

Противоэпидемиологические мероприятия проводятся на вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Сергей Собянин, в свою очередь, рассказал, что держит ситуацию на личном контроле. Для координации деятельности городских и федеральных служб в столице создан оперативный штаб. Он должен будет следить за ситуацией и принимать необходимые решения. Взяты под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов. В случае угрозы безопасности туда будут высылать оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра. В больницах и аптеках есть достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты, тем не менее их закупят дополнительно, отметил мэр.