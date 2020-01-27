Российские авиакомпании приостановили полеты в Китай

15:34
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Российская авиакомпания Nordwind приостанавливает чартерные рейсы в Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Nordwind приостанавливает чартерные рейсы в Китай: из Питера и Иркутска в Гуанчжоу и Ханчжоу. Они выполнялись по заказу китайских туроператоров", – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что на этой неделе перевозчик будет заниматься отправкой китайских туристов обратно в страну, добавив, что обратные рейсы будут возвращаться в Россию без пассажиров.
О своем решении приостановить рейсы также сообщили "Уральские авиалинии". Авиакомпания также проинформировала пассажиров о возможной сдаче билетов без комиссии, для этого необходимо обратиться по месту их приобретения.
"С 27 января авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полетную программу на Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки", – говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания Azur Air также приостановила перевозку туристов на китайский остров Хайнань. Начиная с 27 января россиян вывезут оттуда. Изменения в полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации.
О таком же решении сообщила и авиакомпания IFly. Сотрудники компании сообщили Агентству "Москва", что до 9 февраля планируются вывезти всех китайских пассажиров из России, добавив, что российских туристов также будут вывозить из Китая.
Также авиакомпания S7 Airlines заявила о возможном возврате или обмене авиабилетов в Китай. Пассажирам предлагают вернуть билеты, если маршрут перелета содержит направления в/из Китая или Гонконга с вылетом в период с 24 января по 10 февраля 2020 года включительно.
О возможной сдаче билетов проинформировал ранее и "Аэрофлот". Вернуть билеты можно в кассе, контакт-центре или в офисе продаж авиакомпании.
К настоящему времени коронавирусом нового типа в Китае заболело более 2,7 тысячи человек. Из них около 460 находятся в тяжелом состоянии. 81 человек погиб. При этом 52 человека успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
Восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, на Тайване, Сингапуре и Японии, три заболевших – во Франции, два заболевших – во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.
В России уже началось использование новых тест-систем для выявления коронавируса. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.
В АТОР туристам из России в Китае советуют по возможности не покидать свой отель, пользоваться медицинскими масками, не ходить на рынки, где продают животных, и тщательно мыть руки.
Около трех тысяч человек заражено коронавирусом в КНР
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