Российским туристам в Китае рекомендовали не покидать отель до отъезда

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Туристам из России, которые находятся в Китае, лучше по возможности не покидать свой отель, пользоваться медицинскими масками, а также не ходить на рынки, где продают животных, тщательно мыть руки, сообщает АТОР.



По данным ассоциации туроператоров, на сегодняшний день на острове Хайнань могут находиться около 7 тысяч организованных туристов из РФ. Кроме того, по территории КНР в рамках экскурсионных туров могут путешествовать до тысячи россиян.

"При первых признаках заболевания следует обращаться по своей страховке за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения", – говорится в сообщении.

Также в АТОР призвали с пониманием относиться к досмотрам в аэропорту по приезде в Россию.

"Эти процедуры являются мерами по недопущению распространения коронавируса в нашей стране и во всем мире. Если турист, вернувшийся из КНР, чувствует недомогание, необходимо незамедлительно обратиться за помощью в медучреждение, сразу сообщив, что накануне вы вернулись из КНР", – говорится в сообщении.

Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. По данным Роспотребнадзора, заболевших новым типом пневмонии среди россиян выявлено не было.

На данный момент китайский Минздрав сообщает о 2,7 тысячи зараженных новой формой пневмонии. Кроме того, сообщается о 80 скончавшихся от заболевания.