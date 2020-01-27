Российским туристам в Китае рекомендовали не покидать отель до отъезда

09:59
Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim
Туристам из России, которые находятся в Китае, лучше по возможности не покидать свой отель, пользоваться медицинскими масками, а также не ходить на рынки, где продают животных, тщательно мыть руки, сообщает АТОР.
По данным ассоциации туроператоров, на сегодняшний день на острове Хайнань могут находиться около 7 тысяч организованных туристов из РФ. Кроме того, по территории КНР в рамках экскурсионных туров могут путешествовать до тысячи россиян.
"При первых признаках заболевания следует обращаться по своей страховке за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения", – говорится в сообщении.
Также в АТОР призвали с пониманием относиться к досмотрам в аэропорту по приезде в Россию.
"Эти процедуры являются мерами по недопущению распространения коронавируса в нашей стране и во всем мире. Если турист, вернувшийся из КНР, чувствует недомогание, необходимо незамедлительно обратиться за помощью в медучреждение, сразу сообщив, что накануне вы вернулись из КНР", – говорится в сообщении.
Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. По данным Роспотребнадзора, заболевших новым типом пневмонии среди россиян выявлено не было.
На данный момент китайский Минздрав сообщает о 2,7 тысячи зараженных новой формой пневмонии. Кроме того, сообщается о 80 скончавшихся от заболевания.
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