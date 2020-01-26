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Общество

18:21

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

общество медицина безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые из Китая установили вероятный источник нового коронавируса. Об этом информирует РИА Новости.

Специалисты из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний провели анализ проб среды, взятых на оптовом рынке морепродуктов в Ухани. По предварительной информации, там велась торговля дикими животными.

"В 33 из 585 проб <...> была обнаружена вирусная нуклеиновая кислота нового типа коронавируса, ученым также удалось на положительных пробах успешно изолировать вирус", – говорится в сообщении.

Исходя из этого, ученые предположили, что вспышка вируса может быть связана с торговлей дикими животными.

Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. По данным Роспотребнадзора, заболевших новым типом пневмонии среди россиян выявлено не было.

По последней информации, в воскресенье число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тысячи человек, 56 жителей в результате болезни скончались. Согласно данным Роспотребнадзора, заболевших новым типом пневмонии среди россиян выявлено не было.

Коронавирус ни у кого из китайских туристов в Москве не обнаружен

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