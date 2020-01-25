Пятеро студентов госпитализированы в Иркутске с подозрением на коронавирус

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Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев Китая, где ранее была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, госпитализированы с респираторным заболеванием. Об этом сообщил главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев.

По предварительным данным, у студентов грипп типа А, однако медики проверяют возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом.

"Ко мне обратился ректорат БГУ в связи с тем, что на занятия не вышли несколько студентов из КНР, которые проходят обучение в данном вузе. Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции. Госпитализированы пять человек", – приводит слова Хабудаева ТАСС.

Он отметил, что в общежитии, где проживают заболевшие, проводятся карантинные мероприятия.

Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1,3 тысячи случаев заражения.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России тем временем завершает работу над экспресс-тестом, с помощью которого специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.

ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.

