Экспресс-тест на выявление коронавируса нового типа будет готов в РФ в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV в феврале, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем телеграм-канале.

Как сообщает "Мир 24", по последним данным, от неизвестного коронавируса в Китае умерли уже четыре человека. В связи с этим эксперты Всемирной организации здравоохранения соберутся 21 января на экстренное заседание.

Очаг распространения болезни находится в китайском городе Ухань. Сейчас там госпитализированы 169 человек, девять из них находятся в критическом состоянии, 35 – в тяжелом. В городе усилен санитарный контроль. Всем пассажирам, вылетающим из местного аэропорта, проверяют температуру тела.

Всего инфицировано более 200 человек. Случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее. Китайские ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.

Китайские специалисты подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что было зафиксировано два случая, когда люди заразились от членов своих семей. Эксперт подчеркнул, что также известны случаи заражения медицинского персонала, отметив, что к настоящему моменту речь идет о 14 заболевших медиках.

В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся данным вирусом возросло уже до 217 человек.

В столичных аэропортах тщательно проверяют прилетевших из Китая пассажиров. Московские специалисты говорят, что инфекция может выбраться за пределы страны. При малейшем подозрении на заражение прибывших из Китая госпитализируют.

